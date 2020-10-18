أعضاء الشيوخ يشيدون باختيارات الرئيس للمعينين .. ويؤكدون: الاختيار تم وفق معايير محددة ويمثل أطياف المجتمع

نجاتي : 100 عضو معينين يمثلون كل أطياف المجتمع وشباب التنسيقية هم جيل الوسط

عاشور: تعينات 100 عضو لمجلس الشيوخ جاءت مرضية وممثلة لكافة الفئات





ساعات قليله تفصلنا عن موعد عقد أول جلسة لمجلس الشيوخ المصري، والتي ينتظرها الشارع السياسي المصري، والذي أعلنت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ أنه سيتم بثها على الهواء مباشرة.





وقال النائب سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ المصري ونقيب المحامين السابق، أن قرار تعيين 100 عضو لمجلس الشيوخ الذى صدر اليوم مرضية وممثلة لكافة الأطياف والفئات فى المجتمع تقريبا، وحاولت تعالج النقص فى العملية الإنتخابية وهذه هي فلسفة التعيين.





وأضاف عاشور فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن مجلس الشيوخ الجديد يضم عددا كبيرا من القامات فى كل المجالات، ونتمنى أن يوفق هذا المجلس فى أداء دوره لخدمة الدوله المصرية، فيما يحال إليه من تشريعات وقوانين.





ومن جانبه قال النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية الأحزاب، أن تعيين 100 عضو لمجلس الشيوخ اليوم، والذين فازوا بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثلون كل أطياف المجتمع من خبراء قانون ورياضيين وإعلاميين وفنانين ومثقفين، والتعليم والجامعات، وعسكريين وكنيسة ونقابات مهنية وسياسين .





وأضاف عضو مجلس الشيوخ فى تصريح خاص لصدي البلد ، أن شباب التنسيقية الذين تم اختيارهم ضمن الـ 100 عضو المعينين لمجلس الشيوخ يمثلون جيل الوسط الذي ينقل الخبرة بين جيل الكبار وجيل الشباب، لافتا أن المنتخبين سواء قايمة أو فردي مع المعينين يشكلون مجلس قوي يكمل مؤسسات الدولة ويسعى إلى استكمال ما كفله القانون والدستور من أطر تشريعية هامة جدا.





ومن جانبه اعلن المستشار محمود اسماعيل ، القائم باعمال امين عام مجلس الشيوخ ، تولي اللواء جلال هريدي ، رئاسة الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ ،باعتباره اكبر الاعضاء سنا .





وأكد اسماعيل ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين ، أن النائبين نهي الشريف ،ومحمود ترك ، سيعاونان رئيس الجلسة باعتبارهما اصغر الاعضاء سنا ، مشيرا إلى أن جلسة الغد ستقتصر علي الجلسة الاجرائية فقط .





وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، بث وقائع أولى جلساته غدًا على الهواء مباشرة والتي سيؤدي خلالها الأعضاء اليمين الدستورية.





وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ أنه تم تخصيص القاعة 3 للمحررين البرلمانيين، وتم تزويدها بشاشة لنقل وقائع الجلسة، وشبكة “واى فاي” للدخول على الإنترنت.





وطالبت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ من جميع المحررين البرلمانيين والعاملين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والالتزام بارتداء الكمامة والتزام المصورين البرلمانين بالملابس الفورمال داخل القاعة.





ويفتتح مجلس الشيوخ المصري أولي جلساته اليوم الأحد 18 أكتوبر طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 577 لسنة 2020، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد، وجاء نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية كالآتى " يدعى مجلس الشيوخ للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ، فى تمام الساعة الثانية عشرة ‪ظهرًا يوم الأحد‬ 1 من ربيع الأول 1442 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 ميلادية‪‬





ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الأخير.





جدير بالذكر، أن المادة "47 " من القانون، وإذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب أخر مما ذكر، يعتبر متنازلًا عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.





كما ينص قانون مجلس الشيوخ، علي أن يحظر التعيين المبتدأ لعضو مجلس الشيوخ في الوظائف الحكومية أو شركات القطاع العام أوشركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته، وذلك حتى لا يكون هناك استغلال لموقعه وعضويته بمجلس الشيوخ، وحتى لا يكون هناك تضارب فى المصالح.





ونصت المادة (48) نصت من القانون، علي أنه لا يجوز أن يُعَين عضو مجلس الشيوخ فى وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أوشركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون.





المادة (29)





يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.