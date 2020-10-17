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رياضة

سيد عبد الحفيظ: حققنا نتيجة جيدة بالمغرب.. والحسم بالقاهرة في مباراة صعبة

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:55 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن فريقه خاض مباراة قتالية على مدار الـ90 دقيقة واستحق من خلالها الفوز على الوداد المغربي. 

وأضاف عبد الحفيظ: «الوداد من الفرق الكبيرة في القارة الإفريقية والفوز بهذه النتيجة أمر مميز، ولكن يجب ألا نعتمد على نتيجة هذه المباراة ونقف أمامها».

واكمل عبد الحفيظ حديثه: «أمامنا 24 ساعة، وبعدها سنغلق التفكير في هذه المباراة، ونبدأ الاستعداد لمواجهة العودة يوم 23 من الشهر الجاري». 

وأشار مدير الكرة: «أنهينا الشوط الأول من نصف النهائي في المغرب، والحسم سيكون بالقاهرة في مباراة صعبة، ولهذا لا يجب أن نعتمد على نتيجة الذهاب سواء للاعبين أو الجهاز الفني، لأن الصعود سيحسم في القاهرة». 

وكان الأهلي فاز على مضيفه الوداد المغربي بهدفين نظيفين، أحرزهما أفشة وعلي معلول، في المباراة التي أقيمت على استاد محمد الخامس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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