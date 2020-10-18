وزير التربية والتعليم: المدارس التزمت في 12 محافظة .. والبداية مبشرة

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن هناك 12 محافظة انطلق فيها العام الدراسي أمس وباقي المحافظات تبدأ الدراسة فيها بدءًا من اليوم، مشيرا إلى أن عدد حضور الطلاب اليوم يصل إلى 12 مليونا.





وأضاف "شوقي" خلال تصريحات تليفزيونية علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أنه يشكر المحافظين علي التعاون مع وزارة التربية والتعليم في دور المراقبة علي المدارس.





وتابع وزير التربية والتعليم، أنه اليوم كان هناك ٢٧ من قيادات الوزارة ذهب كل شخص منهم إلي محافظة وكان يتابع مع المحافظ الإجراءات في المدارس والمراقبة عليهم.





وأوضح طارق شوقي، أن المراقبة علي المدارس كبيرة جدا وسوف نري التغييرات كل يوم عن السابق وسوف نحقق ما نريده في هذا العام الدراسي الجديد.





وأوضح أنه سيتم متابعة نسبة الحضور، وتم تخصيص رقم شكاوي لأولياء الأمور بخصوص الدراسة.



