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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تركيا تقلب الطاولة على المنتخب الأمريكي بهدفين في الشوط الأول

منتخب تركيا
منتخب تركيا
رباب الهواري

أنهى منتخب تركيا الشوط الأول متقدمًا على نظيره منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة المقامة حاليًا على ملعب لوس أنجلوس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.


بدأ المنتخب الأمريكي اللقاء بقوة كبيرة، ونجح في فرض سيطرته خلال الدقائق الأولى، ليترجم أفضليته بهدف مبكر سجله المدافع أوستون ترستي في الدقيقة الثالثة، بعدما استغل إحدى الكرات داخل منطقة الجزاء، ليمنح أصحاب الأرض انطلاقة مثالية في المباراة.


ولم يتأخر رد المنتخب التركي، إذ استعاد توازنه سريعًا، ونجح في إدراك هدف التعادل عن طريق أردا جولر في الدقيقة العاشرة، بعد هجمة منظمة أنهاها بتسديدة متقنة داخل الشباك، لتعود المباراة إلى نقطة البداية.


واستمر المنتخب التركي في الضغط على دفاعات منافسه، معتمدًا على الانتشار الجيد والتحركات السريعة في الثلث الهجومي، وهو ما أسفر عن تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الحادية والثلاثين بواسطة أوركون كوكتشو، الذي استغل ارتباك الدفاع الأمريكي ليمنح منتخب بلاده التقدم قبل نهاية الشوط الأول.


تشكيل منتخب الولايات المتحدة
حراسة المرمى: مات تيرنر.
خط الدفاع: جو سكالي، أوستون ترستي، مايلز روبنسون، مارك مكينزي.
خط الوسط: سيباستيان بيرهالتر، وستون مكيني.
خط الوسط الهجومي: تيموثي وياه، جيوفاني رينا، بريندون آرونسون.
خط الهجوم: ريكاردو بيبي.
ويأمل المنتخب الأمريكي في العودة خلال الشوط الثاني للحفاظ على صدارة المجموعة، بينما يسعى المنتخب التركي لتأمين تقدمه وتحقيق الفوز، من أجل تعزيز فرصه في التأهل إلى الدور التالي من البطولة

تركيا امريكا كأس العالم اخبار الرياضة

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