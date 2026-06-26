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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة باراجواي ضد أستراليا

منتخب باراجواي ومنتخب أستراليا
منتخب باراجواي ومنتخب أستراليا
رباب الهواري

انتهى الشوط الأول من مواجهة منتخب باراجواي ونظيره منتخب أستراليا بالتعادل السلبي دون أهداف، في المباراة المقامة على ملعب سان فرانسيسكو، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.
 

وجاءت أحداث النصف الأول متوازنة إلى حد كبير، حيث تبادل المنتخبان السيطرة على مجريات اللعب، مع محاولات هجومية متفرقة من الجانبين، إلا أن التنظيم الدفاعي والحذر التكتيكي حالا دون هز الشباك، لينتهي الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي.
واعتمد منتخب أستراليا على أسلوب متوازن بين الدفاع والهجوم، مع محاولة استغلال الكرات المرتدة والانطلاقات السريعة، بينما سعى منتخب باراجواي إلى فرض سيطرته على منطقة وسط الملعب والضغط من أجل تسجيل هدف التقدم، لكن جميع المحاولات افتقدت اللمسة الأخيرة.


ودخل منتخب أستراليا المباراة بتشكيل ضم باتريك بيتش في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع أليساندرو سيركاتي، وجوردان بوش، وعزيز بهيتش، وهاري سوتار، ولوكاس هيرينجت. وفي خط الوسط تواجد كونور ميتكالف، وأيدن أونيل، وجاكسون إيرفين، بينما قاد الهجوم الثنائي نيستوري إيرانكوندا وكريستيان فولباتو.


وتكتسب المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للمنتخبين، إذ تمثل الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات، ما يجعل نتيجة اللقاء حاسمة في تحديد فرص التأهل إلى الدور التالي، وهو ما انعكس على أداء الفريقين داخل أرضية الملعب، حيث غلب الحذر على معظم فترات الشوط الأول.


ومن المنتظر أن يشهد الشوط الثاني تغييرات فنية من كلا المدربين من أجل تنشيط الجانب الهجومي، خاصة أن استمرار التعادل قد لا يخدم طموحات أحد المنتخبين في المنافسة على بطاقة العبور إلى الأدوار الإقصائية، مما ينبئ بنصف ثانٍ أكثر إثارة وندية في ظل رغبة كل فريق في حصد النقاط الثلاث.

باراجواى استراليا كأس العالم اخبار الرياضة

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