علي جمعة: النبي تزوج تسع نساء لم تطلب واحدة منهن الطلاق.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن المرأة تعطي لأسرتها وزوجها وأبنائها مالم يكلفها به الشرع لأجل أنها تحب فقط.





وأضاف جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن الرجل عليه كذلك أن يعطي بدون تكليف من أجل بناء الأسرة، وهذا هو فقه الحياة، لافتا إلى أن النبي تزوج تسعا من النساء لم تطلب واحدة منهن الطلاق، لأنه وصل إلى مرحلة الكمال والعطاء.





وأشار إلى أن الرعاية والعناية من حقوق المرأة، وتشمل الرعاية المادية والرعاية المعنوية، فالمادية تتمثل في النفقة، والمعنوية تكمن في إظهار الحب وتوفير الحنان والأمان.





وذكر أن الثقافة السائدة لدى البعض يظن أنه بمجرد أنه يوفر لزوجته الطعام والشراب فإنه قام بمهمته تجاه زوجته وهذا خطأ، فهناك حقوق معنوية ينبغي مراعاتها.





كما أن الزوجة ينبغي أن تشعر بالامان مع زوجها ولا تصل لمرحلة الخوف أو أنها تشك فيه بشكل مستمر.



