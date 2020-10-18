«بسترزق بعد سجن جوزي وابني».. حبس تاجرة هيروين في الإسماعيلية

"لقمة عيشي ولا أعرف عملًا سواها بعد سجن زوجي ونجلي"، اعترفت سيدة ألقي القبض عليها في محافظة الإسماعيلية بجريمتها أمام نيابة الإسماعيلية، والتي أصدرت قرارًا بحبسها 15 يومًا.





وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء رشاد الغمراوي، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود معلومات لإدارة مكافحة المخدرات بقيام سيدة بالاتجار في المواد المخدرة خصوصًا الهيروين، بعد ما صدرت أحكام ضد زوجها ونجلها لإتجارهما في المخدرات.





وعلى الفور شكلت مديرية أمن الإسماعيلية فريقًا ضم المقدمين محمد جميل وأحمد عبدالله من مفتشي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإسماعيلية، وأثبتت التحريات صحة المعلومات باتجارها في المواد المخدرة وخاصة الهيروين.





وعقب تقنين الإجراءات تمكنوا من ضبطها وبحوزتها نصف كيلو هيروين معد للبيع وميزان ومبلغ مالي حصيلة البيع.





وجرى التحفظ على المتهمة والمضبوطات، وبعرضها للنيابة اعترفت أنها لم تعرف عملًا آخر خصوصًا أن زوجها ونجلها صدر ضدهما أحكام وموجودين في السجن، وأصدرت نيابة الإسماعيلية قرارًا بحبسها 15 يومًا على ذمة التحقيق.



