غدا.. "سينما مصر" على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

قال المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى ، والمشرف العام على مركز الإبداع الفنى، إن مسرحية "سينما مصر" ستعرض فى الثامنة من مساء أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء ١٩ و٢٠ و٢١ أكتوبر الجارى، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.





"سينما مصر" هو عرض تخرج نجوم الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمركز الإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، ويتناول أهم المشاهد السينمائية لأفلام تعد علامات فى تاريخ السينما المصرية، متخذا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة فى فيلم "الليلة الأخيرة" الخط الدرامي الأساسى للمسرحية .





ويؤكد العرض أن قوة مصر وعظمتها وحضارتها ستظل إلى نهاية الدهر مهما حاول أعدائها محو تاريخها وإضعاف قوتها، وأن الفن هو ذاكرة الوطن وتوثيق لتاريخه الذى لن يمحى أبدا، والعرض رؤية وإخراج خالد جلال .





وكان استقبل مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، احتفال قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، بنصر أكتوبر المجيد، فى الثامنة من مساء اليوم .





وأقيم الاحتفال تحت رعاية وبحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، بحضور عدد من الفنانين وقيادات وزارة الثقافة ورجال الصحافة والإعلام، مع تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد.





جاء ذلك ضمن أجندة احتفالات وزارة الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وتم تكريم عدد من أبطال ورموز القوات المسلحة الذين شاركوا في حرب النصر، وكوكبة من الفنانين الذين شاركوا في أعمال فنية وطنية مميزة، كما سيتم الإعلان عن جوائز مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب فى موسمها الثالث.



