انتشال جثة شاب انقلبت سيارته فى ترعة الكلابية بقنا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري، من انتشال جثة شاب بعد انقلاب سيارته داخل ترعة الكلابية أمام قرية المخادمة، التابعة لمركز قنا.





تلقى اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد انتشال جثة حماده.ف 40 عاما، بعد غرقه فى ترعة الكلابية، أمام قرية المخادمة.





تبين من المعاينة الأولية، أن السيارة انقلبت به داخل الترعة، ما أدى إلى مصرعه و غرقه فى الحال.





من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام.





تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





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