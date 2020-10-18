دعوة لإغلاق شامل في طهران.. إيران تسجل 3890 إصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة

سجلت إيران اليوم، الأحد، تراجعا ملحوظا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما لا تزال الوفيات اليومية الجديدة فوق الـ 250 حالة.









ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، سيما سادات لاري، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد، وصل إلى 530380 حالة، بعد تسجيل 3890 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.









وأضافت سادات لاري أن خلال الساعات الـ24 الماضية تم تسجيل 252 حالة وفاة جديدة وبذلك وصل عدد المتوفين في إيران بمرض "كوفيد-19" إلى 30375 شخصًا.









وأشارت المتحدثة باسم الصحة الإيرانية إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 427400 شخصا لغاية الآن، كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ولا يزال 4744 مريضا في حالة حرجة بغرف العناية المركزة.









وفي سياق المتصل، دعا رئيس مجلس بلدية العاصمة طهران، محسن هاشمي، إلى فرض إغلاق شامل في العاصمة وعزلها صحيا عن باقي مناطق البلاد للحد من تفشي العدوى حيث لا ي زال 30 من أصل أقاليم البلاد الـ31 في وضع صحي خطير بما في ذلك العاصمة طهران، في وضع صحي أحمر.









وأكدت الصحة الإيرانية، الأحد الماضى، أن 30 محافظة صنفت ضمن اللون الأحمر الذي يعني الحذر الشديد؛ وذلك بعدما كانت 20 محافظة فقط.







