فوز أبو شقة بمنصب وكيل أول مجلس الشيوخ.. والنائبة فيبي وكيل ثان

وكان عدد الاعضاء الذين أدلوا بأصواتهم ٢٩٤ عضو وعدد الاصوات الباطلة ١٣ وعدد الأصوات الصحيحة ٢٨١ صوتا.





وتنافس على منصب الوكيلين النائب بهاء الدين أبوشقة والنائبة فيبي فوري جرجس والنائبة رغدة محمد مصطفى على منصب الوكيل وايمن عبد المحسن محمد.





وكان قد فاز المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، برئاسة مجلس الشيوخ بإجمالي عدد أصوات 287 صوتا.





وتنص المادة 11 من اللائحة على أنه يشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين.



كما تنص المادة 12 من اللائحة التي يعمل بها مجلس الشيوخ –مؤقتا- على: ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.



فاز بمنصب الوكيل الأول لمجلس الشيوخـ النائب بهاء الدين أبو شقة بعدما حصل على ٢٥٥ صوتا، والوكيل الثاني فازت النائبة فيبي فوزي جرجس بـ ١٩٩ صوتا.