برلماني يكشف أهمية حملة «طرق الأبواب» التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان

أشاد النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، بحملة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، تحت مسمى حملة طرق الأبواب، والتي تهدف لتوعية الأسر بحى الأسمرات، مشيرا إلى ضرورة تعميم هذه الحملة على مختلف مناطق الجمهورية.





وأوضح "محمد"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن ظاهرة الإدمان تهدد المجتمع المصري وتتسبب في العديد من الظواهر الأخرى والتي من ضمنها ظاهرة التحرش وغيرها من الظواهر التي تؤثر على المجتمع المصري، مؤكدا أن هذه الظاهرة سيتم حلها عن طريق التوعية والتعامل مع الشباب بشكل مباشر.





وأفاد عضو مجلس النواب، بأن وزارة التضامن الاجتماعي تسعى لحل هذه الظاهرة من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، لافتا إلى أن السنوات المقبلة ستشهد قلة في اعداد المدمنين بشكل كبير.





يذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، قد واصل تنفيذ حملة طرق الأبواب؛ لتوعية الأسر بحى الأسمرات، بخطورة مشكلة المخدرات في ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بمشاركة كوادر تطوعية من أهالى الحى؛ بعد تدريبهم على اكتساب المهارات الحياتية لتنفيذ مبادرات التوعية بالتعاون مع متطوعى الصندوق.



