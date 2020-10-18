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تعليم

جامعة حلوان: عودة الأنشطة الطلابية وتطبيق الإجراءات الاحترازية

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 10:30 م
انشطة طلابية
انشطة طلابية
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كريم ناصر
تبدأ الكيانات الطلابية وإدارة رعاية الشباب المركزية بالجامعات والكليات بالعودة لممارسة النشاط الطلابي، مع بداية العام الدراسى الجديد، وعودة الطلاب للجامعات المصرية، ولكن مازال القلق يسود قلوب بعض الطلاب بسبب انتشار وباء فيروس كورونا وخطر الإصابة به. 

وصرح الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، بأن الجامعة تستمر هذا العام فى ممارسة  كافة أنشطتها الطلابية  الرياضية والثقافية والفنية وأنشطة الأسر بما يتناسب مع الظروف التى تمر بها البلاد والعالم؛ بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وسط إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على سلامة الطلاب بها.

وأضاف "نجم"، أنه بعد افتتاح مجمع الفنون بالجامعة و وجود العديد من القاعات والمعارض والمسرح الضخم، فإن طلاب الجامعة سيكون لهم النصيب الأكبر فى استخدام هذا المجمع و ممارسة كافة أنشطتهم الفنية والثقافية عليه.

وأكد أنه تم تطوير وتجديد ملاعب الجامعة بما يتناسب مع الأنشطة التى يمارسها الطلاب لإتاحة فرص أكبر لهم فى ممارسة الأنشطة الرياضية. 

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وتهدف الأنشطة الطلابية إلى توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن.

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