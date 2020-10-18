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أخبار العالم

بعد صدور أمر ملكي بتعيينه .. من هو رئيس المحكمة العليا السعودية؟

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 10:13 م
رئيس المحكمة العليا
رئيس المحكمة العليا السعودية
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محمود نوفل
أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرًا ملكيًا بتعيين الشيخ الدكتور خالد بن عبدالله بن محمد اللحيدان رئيسًا للمحكمة العليا برتبة وزير.

ويعد الشيخ “اللحيدان” أحد القيادات العدلية المشهود لها بالكفاءة العالية بالمجلس الأعلى للقضاء، حيث تخرج في كلية الشريعة بالرياض سنه 1407هـ وعين ملازمًا قضائيًا بالمحكمة الكبرى بالرياض عام 1408هـ. وتخرج في المعهد العالي للقضاء سنه 1410هـ .

وعُين الدكتور اللحيدان قاضيًا بالمحكمة المستعجلة بأبها 1411هـ . ثم عين قاضيًا بالمحكمة الكبرى بالرياض سنة 1413هـ.

وتولى فضيلة الشيخ “اللحيدان” رئاسة الأمانة العامة للهيئة العامة للمحكمة العليا بالمملكة. 

و تم تسميته عام 2017 عضوًا بالمحكمة العليا بأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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