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رياضة

تعليق نوير على مواجهة أتليتكو مدريد بدوري أبطال أوروبا

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 10:18 م
صدى البلد
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عمر سلامة
علق الدولي الألماني، مانويل نوير، حارس مرمى فريق بايرن ميونخ، على مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني، في دوري أبطال أوروبا، مُشيرًا إلى أنه يتوقع مواجهة خصم صعب.

بايرن ميونخ يستقبل أتلتيكو مدريد، مساء الأربعاء المُقبل، على "أليانز أرينا"، ضمن لقاءات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الأولى من دوري المجموعات بدوري الأبطال.

وقال نوير في تصريحات عبر شبكة "fcbinside" الألمانية: "لقد لبعنا بالأمس، والمباراة التالية لنا يوم الأربعاء، هذا يعني أننا لدينا يوم إضافي للاستعداد للمباراة".

وواصل: "ذلك يعني أننا يُمكننا الاعتماد على كل لاعبينا الأساسيين أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "إنها المباراة الأولى في دوري أبطال أوروبا، لذا فأنت لا تعرف أبدًا، كيف سيكون خصمك؟ إنهم فريق قوي حقًا".

وأتم تصريحاته: "أتلتيكو مدريد فريق قوي للغاية، لقد تواجدوا في مرحلة خروج المغلوب في الموسم الماضي بدوري الأبطال، والكل يعرف من هو أتلتيكو مدريد، لذا نتوقع مباراة كبيرة يوم الأربعاء ونتطلع إلى أمسية رائعة".
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