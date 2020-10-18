محاضرات ثقافية وعلمية وأمسيات شعرية بثقافة المنوفية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة المنوفية عدد من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث أقام قصر ثقافة الطفل بشبين الكوم ورشة حكي للأطفال بعنوان "نصر أكتوبر العظيم" ليوسف النقيب تناول سرد أحداث حرب أكتوبر بطريقة سهلة وبسيطة للأطفال ليتعرفوا على تاريخ مصر وجنودها.





كما عقد بيت ثقافة الشهداء محاضرة بعنوان "المرأة ودورها في تنمية المجتمع" تحدث فيها الشيخ هشام زيان واعظ أول بالأزهر الشريف عن أن الله عز وجل خلق البشرية من ذكر وأنثى ليعمروا الأرض، كما تناول دور المرأة والذي لا يقل أهمية عن دور الرجال وتم ذكر بعض الأمثال عن سيدات من الصحابة وأدوارهن العظيمة. بينما قدم بيت ثقافة سنتريس محاضرة بعنوان "اعرف أكتر عن خط بارليف" حاضرها محمد السيد مدرس جغرافيا والذي تناول الحديث عن وصف خط بارليف وكيف تغلب الجنود المصريين عليه.





وقدمت مكتبة منشأة سلطان محاضرة نادي تكنولوجيا المعلومات بعنوان "مقدمة ويندوز ٧" ألقاها عمرو شرف الدين وتناول الحديث عن إعدادت سطح المكتب وشرح شريط المهام وشرح قائمة start، بينما عقد بيت ثقافة تلا أمسية أدبية وشعرية "بطولات الجندى المصري" لشعراء الموقع حيث بدأت الأمسية بالملاحم الوطنية والأناشيد . وألقى الشاعر أحمد أبو سعده قصيدة أنا الجندي، وألقى الشاعر وائل عمر قصيدة من جندي مصري.



