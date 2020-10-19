فتح باب التقدم لعضوية أكاديمية الشباب المصرية للعلوم.. تفاصيل

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اعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فتح باب التقدم لعضوية أكاديمية الشباب المصرية للعلوم، التى تسعى إلى تمكين العلماء المصريين الشباب من لعب دور حيوي في نظام العلوم والتكنولوجيا والابتكار الوطني.اوضحت ألاكاديمية ان كافة الباحثين الحاصلين على الدكتوراه بحد أدنى ثلاث سنوات حتى عشر سنوات للتقديم ليصبحوا أعضاء و يفتح باب التقديم ابتداءً من اليوم حتى 31 أكتوبر 2020 .وتشجع أكاديمية الشباب الباحثين على القيام بدورهم و المساهمة فى في منظومة العلوم والتكنولوجيا المصرية من خلال تشكيل الإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا وإعداد الدراسات المستقبلية، وإشراكهم فى المؤتمرات والندوات والمنتديات وورش العمل، وومساعدتهم للحصول على المنح اللازمة لبرامجهم ومشاريعهم البحثية والمنافسة على الجوائز العلمية الوطنية والإقليمية والدولية.