AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مبطلناش إحساس لـ تامر حسني تقترب من 9 ملايين مشاهدة

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 02:10 ص
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
حققت أغنية "مبطلناش احساس" لـلفنان تامر حسني، نجاحا كبيرًا، حيث اقتربت من كسر حاجز الـ 9 ملايين مشاهدة بعد وقت قصير من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب"، 

وتقول كلمات الأغنية: "كبرنا وعقلنا مبقاش كلامهم يشغلنا .. ولا بنهتم نعرف ناس بتهملنا .. كبرنا وفهمنا عرفنا ان الوجع اوقات بيجي ويمشي بس عشان يعلمنا".

بطلنا نقيس مقامتنا بعيون الناس .. مش كل الناس بتشوف ولا كل الناس تتقاس .. بطلنا نحب زيادة مبطلناش إحساس ..سيبنا اللي بيسبنا .. وبطل بعده يتعبنا بقينا مع اللي فاز بقلوبنا وكسبنا".

أغنية "مبطلناش احساس" كلمات: محمد القاياتي، الحان: محمد حمزه، توزيع: أمين نبيل ميكس: هاني محروس، ماستر: جلال حمداوي، ومدير انتاج: هاني صليب.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ وصلة رقص.. تامر حسني ونجيب ساويرس يشعلان السوشيال ميديا

تامر حسني يطلق "مابطلناش إحساس" بعد قليل

تامر حسني يطرح أغنية جديدة "مبطلناش إحساس" .. فيديو

بعد طرح أحدث أغانيه .. تامر حسني يتصدر تويتر

بعد ساعات من طرحها.. مبطلناش إحساس لـ تامر حسني تحقق ربع مليون مشاهدة

بعد طرح مبطلناش إحساس.. الجمهور يبحث عن تامر حسني

ترشيحاتنا

البنك الأهلي يعلن عن مدربه الجديد في مؤتمر صحفي غدا

معجزة الاستغفار بالإسحار.. اثره فى استجابة الدعاء

صدمة للزملكاوية.. سفير مصر بالمغرب يفجّر مفاجأة بشأن فرجاني ساسي

هيشوفوا اللي ‏عمرهم ما شافوه.. مرتضى منصور يعلن مفاجأة ‏سارة لـ لاعبي الزمالك

بدر بانون يودع ملعب الرجاء باكيا قبل الانضمام إلى الأهلي.. فيديو

أمن ملعب محمد الخامس يرفض دخول إداريين من الزمالك.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فقدان ساقها.. مريضة سرطان تتحدى إعاقتها وتصبح عارضة أزياء

سر لن تتوقعه في عمل الدجاج المقرمشة بطريقة كنتاكي

بمحرك V8.. تويوتا لاندكروزر 2022 toyota land cruiser تصدر في نسخة رياضية .. صور