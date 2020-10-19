ياسر عبد الرؤوف: الرجاء لا يستحق أي ضربة جزاء أمام الزمالك

تحدث الحكم الدولي السابق ياسر عبد الرؤوف، عن الحالات التحكيمية التي أثارت جدلا في مباراة الزمالك والرجاء المغربي، التي حسمها الأبيض بهدف نظيف على استاد محمد الخامس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وقال "عبدالرؤوف"، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، "السلبي في حكم اللقاء كانت في تحركاته، فكان يحتاج إلى المرونة أكثر، والكرة اصطدمت به أكثر من مرة، واحتسب أخطاء ليس لها وجود للفريقين"، متعجبًا "تقريبًا هو بس اللي شايفها".





وتابع الحكم الدولي السابق، "الرجاء لا يستحق الحصول علي أي ضربة جزاء أمام الزمالك".



