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محمود مسلم: الإخوان جماعة سقطت أخلاقيا وإنسانيا وتسعى لنشر الشائعات.. فيديو

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 02:52 ص
محمود مسلم، عضو مجلس
محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ
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إسراء صبري

قال محمود مسلم الكاتب الصحفي، وعضو مجلس الشيوخ، إن هجوم الإخوان أمر طبيعي فهم لم يعد لديهم أي شعبية في الشارع وبالتالي هم ينفزون أجندتهم الخاصة من خلال الإعلام ، معقبا: "جماعة الإخوان لا تمتلك الآن إلا الأكاذيب ونشر الشائعات من خلال إعلامها".

وأضاف "مسلم"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على "القناة الأولى المصرية"، أن الإخوان جماعة سقطت دنيا وأخلاقيا وأنسانيا، ويعد الإسلام بالنسبة لهم وسيلة وليس غاية والجميع علم ذلك، معقبا الجميع شاهد تحريضهم للمصابين بكورونا على الاختلاط بالمصريين من أجل نشر العدوى.


وتابع: قرارتهم الآن لم تصبح ملكهم بل تأتي لهم من قطر وتركيا.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن التعينات التي أقرها الرئيس إلى جانب باقي أعضاء مجلس الشيوخ تدل على مدى التنوع السياسي والمهني والفئوي في مختلف التخصصات، مشددا على أن أغلبهم قامات كبرى ومتميزين في مختلف المجالات". مشددا على أنهم لن يقبلوا بأن يكونوا أعضاء شكليا فقط..والجميع شهد الجلسة الرائعة اليوم، وتدل على أن المجلس راق ومتنوع.

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