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أخبار العالم

بلا وفيات أو إصابات محلية.. الصين تسجل 13 إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 04:29 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت اللجنة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وهو نفس عدد إصابات يوم أمس. 

وقالت اللجنة إن جميع الإصابات الجديدة قادمة من الخارج، فيما أبلغت عن 33 إصابة جديدة بدون أعراض. 

وبذلك تكون الصين قد سجلت 85685 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا. كما بلغ إجمالي الوفيات 4634. 

وذكرت مواقع رصد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم، وصول الإصابات إلى أكثر من 40 مليون، بالإضافة إلى 1.1 مليون حالة وفاة بسبب الفيروس. 

توفي أكثر من 250 ألف شخص بفيروس كورونا المستجد منذ بدء الجائحة في أوروبا، بحسب تعداد لوكالة "فرانس برس" استند إلى مصادر رسمية.

وسجلت 250 ألفا و30 وفاة في أوروبا من 7 ملايين و366 ألفا و28 إصابة، أكثر من ثلثيها في المملكة المتحدة وتعادل 43 ألفا و646 وفاة من 722 ألفا و409 إصابات، وإيطاليا 36 ألفا و543 وفاة من 414 ألفا و241 إصابة.
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