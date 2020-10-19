بلا وفيات أو إصابات محلية.. الصين تسجل 13 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وهو نفس عدد إصابات يوم أمس.





وقالت اللجنة إن جميع الإصابات الجديدة قادمة من الخارج، فيما أبلغت عن 33 إصابة جديدة بدون أعراض.





وبذلك تكون الصين قد سجلت 85685 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا. كما بلغ إجمالي الوفيات 4634.





وذكرت مواقع رصد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم، وصول الإصابات إلى أكثر من 40 مليون، بالإضافة إلى 1.1 مليون حالة وفاة بسبب الفيروس.





توفي أكثر من 250 ألف شخص بفيروس كورونا المستجد منذ بدء الجائحة في أوروبا، بحسب تعداد لوكالة "فرانس برس" استند إلى مصادر رسمية.



