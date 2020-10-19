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أخبار العالم

جامعة أكسفورد تكشف مفاجأة.. أعراض كورونا تستمر لمدة أشهر بعد الشفاء

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 01:55 م
أعراض كورونا
أعراض كورونا
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دعاء أبوهشيمة
كشفت جامعة أكسفورد البريطانية، اليوم الاثنين، عن النتائج الأولية لدراسة حول التأثير طويل الأمد لفيروس كورونا والتي أظهرت أن عددا كبيرا من المرضى الذين خرجوا من المستشفيات لا يزالون يعانون من أعراض ضيق التنفس والتعب والقلق والاكتئاب لفترة تمتد من شهرين إلى ثلاثة أشهر من الإصابة بالفيروس.

وأوضحت الجامعة في بيان أن العلماء اكتشفوا أيضا تأثيرات تصيب أعضاء متعددة في الجسم ويعتقدون أن الالتهاب المستمر ربما يصاحب المتعافين من كوفيد-19.

ورصدت وكالة رويترز للانباء، اليوم الإثنين، تسجيل 30 مليون حالة تعافي من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" حول العالم، وذلك عقب تسجيل أكثر من 40 مليون حالة إصابة بالفيروس. 

وذكرت مواقع رصد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم، وصول الإصابات إلى أكثر من 40 مليون، بالإضافة إلى 1.1 مليون حالة وفاة بسبب الفيروس. 

جدير بالذكر أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" عالميا ارتفعت، أمس الأحد، بأكثر من 400 ألف في يوم واحد، للمرة الأولى، وهي زيادة قياسية في يوم واحد حيث تفرض معظم أوروبا قيودًا جديدة للحد من تفشي المرض.
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أخبار سارة.. تعافي 30 مليونا من فيروس كورونا حول العالم

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