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رياضة

مدرب الوداد السابق: هذا الثنائي الأقرب للصعود إلى نهائي إفريقيا

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 03:29 م
لقطة من مباراة الأهلي
لقطة من مباراة الأهلي والوداد
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مجدي سلامة
أكد لطفي رضا مدرب حراس مرمى نادي الوداد السابق، أن الأهلي والزمالك هما الأقرب للصعود إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا مشيرًا إلى أنهما قدما أداء يُحترم في لقاء الإياب.

وقال لطفي رضا في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "الأهلي فريق محترم ولديه مدرب رائع بالنسبة لي هو الأفضل في إفريقيا فسيضيف للفريق الأحمر فهو لديه شخصية البطل ولديه روح كبيرة".

وتابع: "الزمالك فريق ليس لديه لاعبون جيدون بقدر الأهلي لكنهم يلتزمون بالملعب ويطبقون كلام المدرب فهو فريق قوي دفاعيًا، يعرف كيف يلعب".

واختتم: "الثنائي قدم أداء جيدا في الذهاب على الأراضي المغربية وأعتقد أن الأهلي والزمالك سيصعدان للنهائي ، والأبيض سيتوج بالبطولة هذا العام".

يذكر أن النادي الأهلي قد حقق الفوز على فريق الوداد بثنائية نظيفة ، بينما استطاع الزمالك الفوز على الرجاء بهدف نظيف ، وذلك في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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