AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

قصر السينما يعرض فيلم The bfg.. الأربعاء 28 أكتوبر

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 04:43 م
The bfg
The bfg
Advertisements
أحمد إبراهيم
يعرض قصر ثقافة السينما بجاردن سيتي، والتابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، الفيلم الأمريكي "The bfg"، وذلك في تمام الثامنة من مساء الأربعاء الموافق 28 أكتوبر الجاري، ضمن نادي السينما العالمية بالقصر.

فيلم "The bfg" ينتمي لنوعية أفلام المغامرة، و تم إنتاجه في الولايات المتحدة الأمريكية، و صدر في سنة 2016.

الفيلم من إخراج ستيفن سبيلبرج من بطولة مارك رايلانس وريبيكا هول وبيل هادر وجيماين كليمان و روبي بارنيل.

وتدور أحداث الفيلم حول "صوفي" الفتاة بالغة الحذر، ومنكفئة على نفسها، تصادف في يوم من الأيام العملاق الودود الضخم الذي يتضح مع الوقت أن مظهره يختلف تمامًا عن جوهره، وبالرغم من مظهره المخيف، إلا أنه طيب وودود للغاية على خلاف أقرانه من العمالقة الذين يمقتونه بسبب رفضه لالتهام الصبية والفتيات مثلهم، وتتوثق العلاقة أكثر فأكثر بين صوفي والعملاق.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأحد في قصر السينما.. جلسة حوارية مع بيومي فؤاد حول فيلم الكويسين

عرض فيلم طبيب السعادة في ملتقى قصر السينما.. الأربعاء المقبل

تامر عبدالمنعم والعبساوى يفتتحان أسبوع الأفلام بحضور نجوم الفن

ترشيحاتنا

تأكيدا لصدى البلد.. محمد يوسف مديرا فنيا لـ البنك الأهلي

بعد 50 عاما.. اللواء محمود سعد يكشف تفاصيل عملية الحفار.. فيديو

أسامة بن لادن حي.. إعلامية كويتية تكشف كواليس تمثيلية إعلان وفاة زعيم تنظيم القاعدة

غير متوقع.. تعرف على سعر فستان بوسي في أحدث ظهور لها

صندوق النقد: مصر الوحيدة مَن ستحقق نموا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

شخصية بطل وأفضل مدرب بـ إفريقيا.. مدرب الوداد السابق يتغزل في موسيماني

AdvertisementS

الإنذار المميت| 3 نجوم من الزمالك مهددون بالغياب عن نهائى إفريقيا.. وجدل الشناوى وديانج

عايشة في مصر وبتروج للسياحة.. حكاية راقصة برازيلية قلبت فيسبوك

رد فعل صادم لأمير الرياض بعد تقديم قهوة تركي له.. فيديو

بعد الجدل المثار .. موقف غياب محمد الشناوى عن نهائى إفريقيا بسبب الإنذارات

أبوهم حاول يقتل الرضيع| حمل سِفاح من علاقة بين صبي وشقيقته التوأم

اتجاه في الكاف لاستبعاد أليوم نيانت من نهائيات إفريقيا بعد جدل مباراة الزمالك والرجاء

ارتفاع أعداد المتوفين في حادث بمصنع لحوم شهير بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي

التشكيل الكامل للجهاز الفني الجديد لفريق البنك الأهلي بقيادة محمد يوسف

رسميا.. أحمد فتحي يرحل عن الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

بعد تخلي الأهلى عنه.. محمد إبراهيم يفضل بيراميدز عن العروض العربية

هل حرم نيانت الرجاء من 3 ركلات جزاء أمام الزمالك؟ خبير تحكيم مغربي يحسم الجدل

مدرب الوداد السابق: هذا الثنائي الأقرب للصعود إلى نهائي إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفيروس يضرب أوروبا مجددا.. هل بدأت الموجة الثانية من كورونا في مصر؟

بإطلالة غير تقليدية .. نور اللبنانية تلفت الأنظار بجلسة تصوير جديدة

بمجوهرات ثمينة.. زوجة محمد الشرنوبي تستعرض جمالها على إنستجرام