قصر السينما يعرض فيلم The bfg.. الأربعاء 28 أكتوبر

يعرض قصر ثقافة السينما بجاردن سيتي، والتابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، الفيلم الأمريكي "The bfg"، وذلك في تمام الثامنة من مساء الأربعاء الموافق 28 أكتوبر الجاري، ضمن نادي السينما العالمية بالقصر.

فيلم "The bfg" ينتمي لنوعية أفلام المغامرة، و تم إنتاجه في الولايات المتحدة الأمريكية، و صدر في سنة 2016.





الفيلم من إخراج ستيفن سبيلبرج من بطولة مارك رايلانس وريبيكا هول وبيل هادر وجيماين كليمان و روبي بارنيل.