متظاهرون أضرموا فيها النار.. لحظة انهيار قبة كنيسة من القرن الـ 19 بعاصمة تشيلي.. شاهد

عرضت قناة "روسيا اليوم"، فيديو عن لحظة انهيار قبة كنيسة القرن التاسع عشر بعد إضرام النار فيها أثناء احتجاجات بعاصمة تشيلي.





وتشهد سانتياجو، عاصمة تشيلى، احتجاجات واسعة مناهضة للحكومة، حيث أضرم المحتجون، أمس الأحد، النار فى كنيستين، فيما سجل ناشطون لحظة تحطم قبة إحداهما، وهى كنيسة (لا أسونثيون)، التى تعد واحدة من أقدم الكنائس فى العاصمة، حيث يعود تأسيسها للقرن التاسع عشر، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، عن وكالة "رابتلى" الروسية، اليوم الإثنين.





وشهدت العاصمة التشيلية سانتياجو حرق كنيستين على الأقل خلال مظاهرة حاشدة، مساء الأحد، التى جمعت عشرات الآلاف من المواطنين لإحياء الذكرى الأولى لموجة الاحتجاجات، الأخطر فى البلاد منذ نهاية الديكتاتوريكة العسكرية (1973-1990).





وتعرضت كنيستا (سان فرانسيسكو دى بورخا)، التى كان يستخدمها جهاز الشرطة للاحتفالات المؤسسية، و(لا أسونثيون)، التى تعد واحدة من أقدم الكنائس فى العاصمة، حيث يعود عمرها لأكثر من قرن ونصف من الزمان، للحرق على يد المتظاهرين.





وتقع الكنيستان قرب مركز اندلاع الاحتجاجات العام الماضى والذى شهد "الانتفاضة الشعبية" فى ميدان إيطاليا، ومن جهتها، علقت وزيرة الثقافة التشيلية، كونسويلو فالديس، على الأحداث بتغريدة عبر حسابها الشخصى على (تويتر) "سخط وحزن على الحريق وعلى تدمير أبرشية لا أسونثيون والهجوم على كنيسة سان فرانسيسكو دى بورخا، وكلاهما مبنيان تراثيان".



