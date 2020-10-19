الأهلي يكشف موقف كهربا والشناوي من مواجهة الوداد

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن محمود كهربا لاعب الفريق، اقترب من جاهزيته للتواجد في الحسابات الفنية لمباراة الوداد المغربي المقرر لها الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي إفريقيا.





وقال "عبدالحفيظ"، إن اللاعب يسير بشكل جيد في تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص به، وبات قريبا للغاية من العودة للتدريبات الجماعية.





وأضاف أن «كهربا» سيكون قريبا من الانضمام لقائمة الفريق في مباراة الوداد المقبلة، وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، حال شفائه نهائيا من الإصابة، وفي ظل عملية تجهيزه التي تتم بشكل جيدا جدا.





وأوضح أن محمد الشناوي حارس المرمي غير مهدد بالغياب عن مباراة النهائي الإفريقي، حال حصوله على إنذار جديد في مباراة العودة أمام الوداد الجمعة المقبل.





وقال إن الشناوي لديه إنذار واحد فقط، ناله في مباراة العودة أمام صن داونز في الدور ربع النهائي من البطولة، مؤكدا أن ما تردد حول تلقيه إنذارا ثانيا أمام الوداد غير صحيح تماما.





واختتم عبد الحفيظ تصريحاته موضحا أن لائحة الاتحاد الإفريقي المنظمة للبطولة تنص على إيقاف اللاعب عند حصوله على ثلاثة كروت صفراء، وأن الأهلي غير مهدد بالحرمان من أي لاعب، حال تخطيه مباراة العودة أمام الوداد، وبلوغه المباراة النهائية في النسخة الحالية من دوري رابطة الأبطال.



