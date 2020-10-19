استقالة عمدة كوبنهاجن بسبب فضائح جنسية

أعلن عمدة العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، فرانك جينسين، اليوم الاثنين، استقالته بعد اعترافه بوقوع عدة حالات تحرش جنسي من طرفه، وقدم اعتذاره للنساء الذين أساء إليهن.





وتولى جينسين البالغ من العمر 59 عامًا منصب عمدة كوبنهاجن منذ عام 2010، وقبلت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، استقالته واصفة الاستقالة بأنه "القرار الصائب"، وفقًا لوكالة "رويترز".





وأضافت فريدريكسن: "من الواضح أننا في الحزب الديقراطي الاجتماعي لدينا مشاكل وهذا يتطلب التغيير الآن".





وتأتي استقالة جينسن بعد اتهام سيدتين له إحداهما موظفة في الحزب الديمقراطي الاجتماعي بالتحرش الجنسي في عامي 2012 و2017، موضحتين أن كلا الحادثين كانوا خلال مناسبات اجتماعية وأن جينسين لمسهم دون إرادتهن.





وعلق جينسين عبر صفحته على موقع "فيسبوك" على الاتهامات قائلًا إنه خاض جزءًا من ثقافة قديمة ومضرة في الحزب الديمقراطي الاجتماعي، مضيفًا: "أود أن أعتذر لكل النساء الذين أسأت إليهن".





وخرجت العديد من حالات التحرش الجنسي في الدنمارك إلى الضوء خلال الأشهر الماضية بعد إقدام نساء يعملن في السياسة وصناعة الأفلام والإعلام على رواية حوادث التحرش الجنسي التي تعرضن لها.