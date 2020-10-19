سلطنة عُمان تجري محادثات دعم أولية مع دول خليجية

أظهرت نشرة إصدار سندات اليوم الاثنين أن حكومة سلطنة عمان درست طلب دعم مالي من دول خليجية.
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وقالت النشرة التي اطلعت عليها رويترز "في حين أن نقاشات بخصوص دعم مالي قد بدأت مع بعض الدول الخليجية الأخرى، فإن تلك النقاشات مازالت في مراحلها الأولى فحسب."
تجري السلطنة مباحثات أيضا للحصول على تمويل لإجراءات مرتبطة بجائحة كوفيد-19 مع وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف والبنك الآسيوي لاستثمارات البنية التحتية، لكن لا اتفاق نهائيا بعد على أي من تلك التسهيلات.
تخطط عُمان لإصدار سندات دولارية على ثلاث شرائح، إذ يسعى منتج النفط الخليجي لتدعيم ماليته العامة المتضررة من جراء أسعار النفط الضعيفة وأزمة فيروس كورونا.
اقرأ أيضا ..بعد استقبال أول سفينة بوتاجاز.. خبير: مصر تسعى لتقليل الاستيراد تدريجيا
وقالت النشرة التي اطلعت عليها رويترز "في حين أن نقاشات بخصوص دعم مالي قد بدأت مع بعض الدول الخليجية الأخرى، فإن تلك النقاشات مازالت في مراحلها الأولى فحسب."
تجري السلطنة مباحثات أيضا للحصول على تمويل لإجراءات مرتبطة بجائحة كوفيد-19 مع وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف والبنك الآسيوي لاستثمارات البنية التحتية، لكن لا اتفاق نهائيا بعد على أي من تلك التسهيلات.
تخطط عُمان لإصدار سندات دولارية على ثلاث شرائح، إذ يسعى منتج النفط الخليجي لتدعيم ماليته العامة المتضررة من جراء أسعار النفط الضعيفة وأزمة فيروس كورونا.