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رياضة

سلة الأهلي رجال تهزم جزيرة الورد 86-49 وتقترب من ربع نهائي الدوري المرتبط

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 09:17 م
صدى البلد
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محمد سمير
تغلب رجال الفريق الأول لكرة السلة بالأهلي على فريق جزيرة الورد بنتيجة 86-49 في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري المرتبط في صالة الأمير عبدالله الفيصل بالجزيرة.

وشهدت المباراة مشاركة عمر طارق القادم من الجزيرة لأول مرة مع الأهلي ليقدم أداء رائعا في الدفاع تحت السلة، بالإضافة إلى إسهاماته المميزة هجوميا.

وعاد من الإصابة مودي الجارحي وشارك مع الفريق، بينما استمر غياب الثلاثي سيف سمير وإيهاب أمين وأحمد السلعاوي الذين يعانون من إصابات مختلفة.

ولم يشارك الأمريكي أليكس يونج مع الفريق نظرا لعدم اكتمال الجاهزية بعد عودته توًا من بلاده صباح السبت الماضي بعد حصوله على أجازة.

انتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلي 32/10 قبل أن يتسع الفارق في الفترة الثانية لتنتهي بتقدم الأهلي 46/22.

فريق جزيرة الورد قدم أداءً أفضل على المستوى الدفاعي خلال الفترة الثالثة لتنتهي بتقدم الأهلي 61/32.

وعاد التفوق الكاسح للهجوم الأهلاوي خلال الفترة الرابعة والأخيرة من المباراة ليتسع الفارق فيها بشكل كبير وتنتهي المباراة بفوز الأهلي 86/49.

وقبل انطلاق  المباراة مباشرة نجح فريق مرتبط الأهلي تحت 16 سنة في الفوز على ناشئي جزيرة الورد بسهولة وبنتيجة 71/15.

وتُقام مباراتا الإياب على مستوى فريقي الرجال والمرتبط في صالة جزيرة الورد بالمنصورة مساء الأربعاء المقبل.

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