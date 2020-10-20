عبد الحميد: استعنا بالمركزي للإحصاء للإعلان عن شقق الإسكان الاجتماعي





وأوضحت عبدالحميد فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قام بعمل دراسة لتحديد المدن الأكثر طلبا للإسكان الاجتماعي.





وتابعت" أظهرت الدراسة مدن بدر وأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر ، و15 مايو انها الاكثر احتياجا للاسكان الاجتماعى بالإضافة إلى توافر الأراضي الصالحة لتنفيذ الوحدات.









وأشارت عبد الحميد، إلى أن الإعلان يتضمن 100 ألف شقة لمحدودى الدخل بمساحات 75 متر، و90 متر مربع، وسيتم تنفيذ الوحدات وفقا لحجم الطلب وعدد المتقدمين خلال 36 شهرا.





يشار إلى أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قامت بطرح 13 إعلانا لمشروع الدولة للإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل المليون وحدة ، حتي منتصف العام الجاري، تضمنت نحو 700 ألف وحدة سكنية.

وكان أكبر طرح للوحدات ضمن الإعلان الثامن للمشروع، والذي تضمن نصف مليون وحدة سكنية دفعة واحدة في منتصف 2016، وتم تثبيت سعر الوحدات لكافة المستفيدين منه، برغم زيادة أسعار الوحدات بنسبة كبيرة خاصة بعد قرارات الإصلاح الاقتصادي والتعويم والتي تسببت في زيادة وصلت لنحو 100 ألف جنيه لكل وحدة تقريبا.

قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إنه تم تحديد المدن المطروحة بالإعلان الرابع عشر لمشروع الدولة للإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل المليون بعد دراسة وتحديد الطلب علي المدن الجديدة.