موجز السوشيال ميديا.. موسيماني يوجه رسالة لـ محمود الخطيب.. ونبيل الحلفاوي يكشف سبب رفضه الظهور على قناة الأهلي

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو التالي:









نشر بتسو موسيماني المدير الفني الجديد النادي الأهلي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي.





وعلق موسيماني على الصورة التي ظهر بها برفقة الخطيب قائلا "الرئيس كابتن بيبو شكرا لك على تكليفك لي بهذه المهمة الكبيرة وإيمانك بي".

















طالب الفنان نبيل الحلفاوي بإستبدال محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي الأول، بصديقه على لطفى الحارس الثاني بالفريق، في مباراة الوداد القادمة.





وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا "‏لازم على لطفي يتجهز فورا لمباراة الوداد لسببين أولا: حرص الشناوي على عدم تلقي الإنذار سيؤثر بالتأكيد على أدائه في الدربكة والكور المشتركة.





ثانيا: لو التحكيم بيتلكك هياخد الإنذار هياخده.. الشناوي ما شاء الله لما بيعدي بس من جنب لعيب وكأن قطر خبطه".









هاجم المخرج مصطفى عامر ، المطرب الشعبي حسن شاكوش بعد سرقته كليب أغنية " بسكوتاية مقرمشة"، من كليب محمد حماقي الأخير "راسمك في خيالي".









وكتب مصطفى عامر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا "ده أكبر دليل إن اللي بيقدموه بعيد تمامًا عن الفن لأنهم فقرا فن وماعندهمش حاجة يقدموها و دايمًا بيعتمدوا انهم يسرقوا مجهود الفنانين الحقيقيين".













كشف الفنان نبيل الحلفاوي، رفضه دعوة قناة النادي الأهلي باستضافته بأحد برامج التوك شو بالقناة للتحدث عن الرياضية.





وكتب نبيل الحلفاوي عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا ردا على أحد المتابعين قائلا "‏الدعوة وصلت منذ مدة طويلة وتكررت واعتذرت شاكرا لقناتنا العزيزة لا أظهر في برامج عموما وليست الرياضية بالذات.".