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محافظات

بدء أعمال تطوير الطريق الدائرى فى الخصوص

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 08:03 ص
بدء أعمال تطوير الطريق
بدء أعمال تطوير الطريق الدائرى فى الخصوص
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إبراهيم الهوارى
أكد اللواء نادر سعيد رئيس مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية أنه عقد اجتماع لمتابعة أعمال تطوير الطريق الدائرى، وذلك فى توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.


وقال رئيس المدينة فى تصريح خاص لـ صدى البلد إنه تابع خلال الاجتماع أعمال اللجنة لمتابعة نقل المرافق المتعارضة مع أعمال تطوير الطريق الدائرى بمدينة الخصوص بحضور ممثلى كل الجهات المعنية، مشيرا الى أن اللجنة قامت بالمرور على الطبيعة لمناقشة أى معوقات قد تحدث على أرض الواقع.

وأكد اللواء نادر سعيد أن فرق العمل من كل الجهات يجب أن تعمل بالتنسيق مع هيئة الطرق والكبارى على مدار الساعة لسرعة إنهاء كل أعمال المرافق وأنه سيتابع على مدار الساعة تلك الأعمال.

واشار إلى أن اللجنة ستواصل انعقاد اجتماعاتها لمتابعة تقدم الأعمال وإزالة أى معوقات وأن أى منطقة يتم إزالة المعوقات بها يتم تنفيذ أعمال تطويرها فورًا.

من ناحية أخرى تابع رئيس مدينة الخصوص ايضا أعمال إنشاء أول مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة الخصوص.

وأكد رئيس المدينة أن المركز الجديد يستهدف تسهيل وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين وتذليل العقبات أمام أهالى مدينة الخصوص فى الحصول على الخدمات المختلفة وتحويل التعامل من النظام الورقى إلى النظام الإلكتروني من خلال استقبال شكوى المواطنين وإدخالها على منظومة الشكاوى الإلكترونية الحكومية وبحثها وإفادة المواطن بموقف الشكوى.

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