محافظ القليوبية تحصيل 989 مليون جنيه من مخالفات البناء

أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أن المحافظة قامت بتحصيل مايقرب من 989 مليون جنيه من رسوم فحص مخالفات البناء ونسبة الـ 25% من جدية التصالح.

واشار المحافظ الى أنه بلغ إجمالى طلبات التصالح التى تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية اليوم السبت 561 طلب تصالح على مخالفات البناء ليبلغ إجمالى عدد الطلبات التى تم تسلمها من المواطنين حتى الآن 174 ألف و331 طلب تصالح.

من ناحية اخرى قام محافظ القليوبية بجولة تفقدية للمركز التكنولوجي بحي شرق شبرا الخيمة لمتابعة استقبال طلبات التصالح ووجه بالإسراع في معدلات إنجاز الطلبات المقدمة وتقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لخدمة المواطنين الراغبين في التصالح وحسن التعامل معهم وتوعيتهم بالمطلوب من خلال لوحات إرشادية.

واطمأن المحافظ على سير العمل داخل المركز ووجه بسرعة إنجاز طلبات المواطنين كما تابع إجراءات تلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء وسداد نسبة الـ25% من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المحددة ، مؤكدا أن ملف التصالح في مخالفات البناء يأتي على رأس الأولويات خلال الفترة الحالية لاسترداد حقوق الدولة وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء بكافة أنحاء المحافظة.

كما التقى المحافظ مع الموظفين ومسئولي المراكز التكنولوجية واستمع إلى شرح مفصل عن دورة العمل من لحظة تقدم المواطن بطلبه مرورًا بكافة المراحل الإجرائية، مشددًا على ضرورة التيسير على المواطنين وتسهيل الخدمات المقدمة وحسن التعامل معهم وتوعيتهم بالمطلوب من خلال لوحات إرشادية لزيادة سرعة الإنجاز وانتهاء الأعمال في الموعد المقرر.

ووجه المحافظ، مسئولي المراكز والأحياء والمراكز التكنولوجية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.