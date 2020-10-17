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محافظات

لأعمال التطوير.. غلق مزلقان الوزير بشبين القناطر 15 يوما

السبت 17/أكتوبر/2020 - 04:15 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أعلنت الوحدة المحلية لقرية طحانوب التابعة لشبين القناطر بمحافظة القليوبية غلق مزلقان "الوزير" 15 يوما لتطويره.


وقال خليل عبدالعظيم رئيس الوحدة اليوم السبت إنه جرى التنسيق بين اللجنة المشكلة من قبل هيئة السكك الحديدية والوحدة المحلية بقرية طحانوب على ترتيب كافة الأمور، وإزالة المعوقات التي تقف أمام اللجنة حتى يتسنى لها الانتهاء من عملها في وقت قياسي.

وأوضح خليل أنه سيجرى تمهيد الطريق الموازي لشريط السكة الحديد والمؤدي للمزلقان الرئيسي بالمحطة لعدم حدوث تكدس للسيارات.

كان المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة القليوبية انه تم تشكيل لجان للمرور على نقاط تجميع قش الأرز بالمحافظة وذلك لمكافحة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والقضاء على السحابة السوداء.

واشار وكيل الوزارة الى وجود لجان أيضا من رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة ورئيس قطاع الأفرع بوزارة البيئة للمرور على نقاط التجميع.

وأكد زايد أنه بلغ إجمالى عدد نقاط تجميع قش الأرز بالمحافظة 7 مواقع حيث تم تجميع 1400 طن قش أرز حتى الأن بالموقع كلها ثم عمل زيارة ميدانية لمواقع تجميع قش الأرز بشلقان بالقناطر الخيرية وقها وتدوير المخلفات الزراعية.

واضاف ان اللجان المشكلة تتولى المرور بصفة مستمرة على مواقع تجميع قش الأرز وذلك فى إطار الحفاظ على البيئة من التلوث والحد من الآثار السلبية للسحابة السوداء مع تحقيق مردود اقتصادى للمزارعين مشددا على ضرورة الحفاظ على القش وعدم حرقه.

وتابع أن القش أصبح له فائدة كبيرة الآن، حيث يدخل فى استخدامات كثيرة منها فى تخزين محصول البطاطس ويلجأ إليه الفلاحون لتغطية محصول البطاطس فى فترات التخزين، كما يدخل أيضا فى صناعة الأعلاف للماشية.
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