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تعليم

قبل الحصة الأولى| مُعلمة ترش الكحول في أيادي التلاميذ لمكافحة كورونا.. صور

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 09:24 ص
تعقيم التلاميذ
تعقيم التلاميذ
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ياسمين بدوي

شهدت مدرسة القاهرة الاسلامية بمنطقة الزيتون بمحافظة القاهرة ، قيام معلمة بالمرور على تلاميذ الصف الاول الابتدائي في الفصول ، حاملة زجاجة كحول لتقوم بنفسها برش الكحول في يد كل تلميذ قبل بدء الحصة الاولى ، لضمان التعقيم اللازم لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.


يأتي ذلك في اطار تنفيذ الاجراءات الاحترازية التي نصت عليها وزارتي التربية والتعليم والصحة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد . 


 وعلى جانب آخر ، كانت قد أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن وضع ضوابط لتواجد أولياء أمور الطلاب خلال اليوم الدراسي، وذلك للحفاظ على الصحة العامة وفي إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية.


ووجهت وزارة التربية والتعليم بضرورة تخصيص مواعيد وأماكن محددة لاستقبال أولياء الأمور لتلقي طلباتهم واستفساراتهم، وتكليف مديري المدارس بإعداد ملصقات توعية توضع بمكان ظاهر على الأبواب الخارجية للمدرسة بشأن الإجراءات الاحترازية لعدم انتشار الأمراض المعدية والتي من بينها الحد من التجمعات.


كما وجهت الوزارة فتح أبواب المدارس أمام الطلاب وعدم تكدسهم للحد من التجمعات، وتكليف أحد العاملين بالمدرسة بتقديم النصح والإرشاد لأولياء الأمور بعدم تجمعهم للحفاظ على الصحة العامة.


وتناشد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أولياء أمور الطلاب بعدم التكدس أمام أبواب المدارس للحفاظ على الصحة العامة منعًا لانتشار فيروس كورونا، واتباع الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.


قبل الحصة الأولى| مُعلمة ترش الكحول في أيادي التلاميذ لمكافحة كورونا.. صور
قبل الحصة الأولى| مُعلمة ترش الكحول في أيادي التلاميذ لمكافحة كورونا.. صور
قبل الحصة الأولى| مُعلمة ترش الكحول في أيادي التلاميذ لمكافحة كورونا.. صور
قبل الحصة الأولى| مُعلمة ترش الكحول في أيادي التلاميذ لمكافحة كورونا.. صور
قبل الحصة الأولى| مُعلمة ترش الكحول في أيادي التلاميذ لمكافحة كورونا.. صور
قبل الحصة الأولى| مُعلمة ترش الكحول في أيادي التلاميذ لمكافحة كورونا.. صور
قبل الحصة الأولى| مُعلمة ترش الكحول في أيادي التلاميذ لمكافحة كورونا.. صور
قبل الحصة الأولى| مُعلمة ترش الكحول في أيادي التلاميذ لمكافحة كورونا.. صور
قبل الحصة الأولى| مُعلمة ترش الكحول في أيادي التلاميذ لمكافحة كورونا.. صور

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