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رياضة

شوبير يصدم جماهير الأهلى بسبب كهربا ويحسم مصير الشناوى

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 11:06 ص
كهربا
كهربا
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عمرو الحلوانى

أسدل الإعلامى أحمد شوبير الجدل المثار حول إمكانية مشاركة محمود كهربا نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ضد فريق الوداد المغربي يوم الجمعة المقبل، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.


وأكد شوبير عبر برنامجه الإذاعي اليوم الثلاثاء، أن فرص مشاركة محمود كهربا مع الأهلي أمام الوداد المغربي صعبة للغاية، مشيرًا إلى أن اللاعب قد يتواجد ضمن قائمة الفريق الأحمر في المباراة للاعتماد عليه حال سنحت الفرصة.


وأضاف : " أن محمد الشناوي لم يحصل على أي إنذارات في مباراة الوداد المغربي، واللاعب يمتلك إنذارا وحيدا وليس مهددًا بالغياب عن لقاء إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا كما تردد مؤخرا ".


وتابع: " ما يتردد عن حصول الشناوي على إنذار مجرد “فتي” والأندية يتم إخبارها بالإنذارات الكترونيا".


ووجه الإعلامى أحمد شوبير تحذيرا شديد اللهجة إلى قطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك قبل مواجهتى الإياب أمام الوداد المغربي والرجاء بنصف نهائى دوري أبطال إفريقيا.


وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي :" الأهلى والزمالك لازم لا يأمنوا غدر الوداد والرجاء خلال لقاء العودة المقرر إقامتها يومي الجمعة والسبت المقبلين على الترتيب، سوف يأتون لمصر معندهمش حاجة يبكوا عليها".


كان الأهلى نجح فى الفوز على الوداد المغربي بهدفين دون رد خارج الديار ، واقتنص الزمالك فوزا مهما على حساب الرجاء المغربي أيضا فى عقر داره بهدف دون رد .

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