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رياضة

معندهمش ١٠ بيشجعوهم.. أحمد عيد يواصل سقطاته ويهين المقاولون العرب.. شاهد

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 05:12 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر احمد عيد عبد الملك لاعب نادى الزمالك سابقا، تغريدة من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " . 

وكتب أحمد عيد قائلا: " أي حد بيقول أن الفلوس كل حاجة إللي بيلعب للزمالك و الأهلي بياخد فلوس وكتير والله و خصوصًا اما تبقي لاعب صغير في السن ليه تفكر تاخد فلوس بس من غير متعمل تاريخ لنفسك و يتفتحلك مجالات كتير بعد ما تكبر و تبطل كورة و تلاقي كيانات تسندك". 

وعلق له أحد متابعيه قائلا: " طب يا خطير لو بيراميدز اخدت كونفدرالية مش كده يبقى العيب اللى فيها بتعمل تاريخ بردوا ولو بقوا منافس قوي على الدوري مش بردوا هيكونوا بيعملوا تاريخ ولا هي بيراميدز تنفي ولا ااي ". 

ويرد أحمد عيد : " المقاولون خد دوري و كاس و نزلوا درجة تانية عادي و معندهمش ١٠ بيشجعوهم ". 

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وهنأ احمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق، فريق غزل المحلة؛ عقب صعوده إلى بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد غياب دام لـ 4 مواسم. 

وكتب أحمد عيد عبد الملك عبر "تويتر" : "‏عودة حميدة لبطل من ابطال الدوري وممثل مصر إفريقيا وتاريخ كبير، غزل المحلة مليون مبروك لجماهير المحلة، هو ده الدوري الي بتمناه، كله اندية عريقة وجماهيرية".
".

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