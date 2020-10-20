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فن

ملكة قلبي.. حسام الحسينى يهنئ والدته الفنانة نهال عنبر بعيد ميلادها

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 05:20 م
نهال عنبر ونجلها
نهال عنبر ونجلها
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محمد بدران

حرص الفنان حسام الحسينى على تهنئة والدته الفنانة نهال عنبر بعيد ميلادها، وشارك جماهيره صورتها عبر حسابه علي موقع تبادل الصور انستجرام.

وكتب حسام الحسينى تعليقًا على الصورة قائلًا: "‎كل سنة انت و طيبة يا اطيب و اجدع ست يا ملكة قلبي الحب الاول و الاخير في حياتي.

وتابع : "ربنا يحفظك و يخليكي ليا و يحقلك كل احلامك و تكوني فخورة بيا دائما يا ملكة بقلب الماظ. لو كنت واصل لاي نجاح فانتي السبب الرئيسي"

يذكر أن آخر اعمال المخرج حسام الحسيني،  تصويره كليب أغنية "صحاب أونطة" للنجم الشعبي حكيم، التي طرحت الشهر الماضي على يوتيوب. 

أغنية "صحاب أونطة" كلمات وألحان محمد الفنان، وتوزيع ديزل، ومدير تصوير وائل درويش ومهندس ديكور كريم مهدي ومنتج منفذ محمود الشيخ، ومونتير إسلام حسن، وبروديوسر ماريان الألفي، ومدير إدارة الإنتاج محمد سعيد، وإشراف عام مديرة أعمال حكيم نانسي إبراهيم، وإخراج حسام الحسيني.

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Happy birthday my Queen Mom my everything my 1st and Last Love ❤️ You have a heart of Diamonds 💎 may allah Grant you everything you dream of and bless you with great health and Wealth. The reason I am who they say I am is you. ‎كل سنة انت و طيبة يا اطيب و اجدع ست يا ملكة قلبي الحب الاول و الاخير في حياتي ربنا يحفظك و يخليكي ليا و يحقلك كل احلامك و تكوني فخورة بيا دائما يا ملكة بقلب الماظ. لو كنت واصل لاي نجاح فانتي السبب الرئيسي. #نهال_عنبر #nihalanbar #happybirthdayqueen #hossamlhossainy #hoss

A post shared by Hossam L Hossainy حسام الحسيني (@hossamlhossainy) on

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