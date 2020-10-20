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رياضة

نجم تشيلسي السابق: فيرمينو عبء كبير على ماني وصلاح لهذا السبب

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 06:58 م
فيرمينو وصلاح
فيرمينو وصلاح
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مجدي سلامة
أكد كاسكارينو لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي السابق أن فيرمينو مهاجم ليفربول أصبح يسجل عبء كبيرًا على محمد صلاح وساديو ماني بسبب عدم تسجيله للأهداف الفترة الأخيرة.

وقال كاسكارينو في تصريحات عبر صحيفة تايمز : " فيرمينو عبئ كبير على صلاح وماني فهو سجل هدف واحد فقط أخر 20 مباراة في الدوري الإنجليزي".

وتابع : " "لم يكن هناك أي خطأ له في مباراته ضد إيفرتون، لقد ربط اللعب جيدًا وشارك في هذه الخطوة في المباراة الافتتاحية لليفربول، لكن افتقاره إلى التهديف أمام المرمى يلقي بعبء كبير على محمد صلاح وساديو مانى، إذا استمر الجفاف، فلن تستطيع الجماهير تحميله أكثر من ذلك".


وكان يورجن كلوب مدرب ليفربول قد دافع بقوة  عن مهاجمه حيث قال مؤخرا: "أعرف متى تصبح مشكلة بالنسبة لي، لكنها ليست قريبة من أن تصبح مشكلة، هذه هى الأشياء التى يجب أن أكون فيها مختلفًا عن العالم الخارجى".

وواصل: "لا يمكننى الحكم على اللحظات والفترات، مثلما تحكم عليها، المهم بالنسبة لى هو مدى تأثير اللاعب، وكيف يعمل مع الفريق".


ويحتل فريق ليفربول المركز الثالث من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط بينما يأتي فريق إيفرتون في الصدارة برصيد 13 نقطة.


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