غدا إجازة بسبب الأمطار.. تامر أمين يكشف الحقيقة.. فيديو

قال الإعلامي تامر أمين، إن هناك تحذيرات شيدية اللهجة من هيئة الأرصاد الجوية خلال الثلاث أيام المقبلة، موضحًا ان الجميع عليه توخي الحذر.





وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن الجميع اليوم مازال يرتدي ملابس خفيفة، لان حالة الجو مستقرة.





وأشار إلى أن الشائعات التى انتشرت فى افترة الأخيرة كثيرة منها : البلاد ستتعرض لـ سيول، و أن الدولة ستعطى المواطنين غدًا أجازة بسبب الأمطار، معلقًا لا توجد إجازة غدًا. ولفت تامر أمين إلى أنه من الغد سيكون هناك تغيرات فى الأحوال الجوية ، ولذلك نطالب الجميع بارتداء ملابس ثقيلةإجازة





وقد قال محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس في مصر ستكون مضطربة ولكنها لن تكون مثل الاضطرابات التي شاهدناها في مارس الماضي، لافتا إلى أن هناك فرصًا لهطول أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة، وتزيد غزارة الأمطار خلال الأيام المقبلة.





وأضاف محمود شاهين، أن "مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ستشهد هطول أمطار اليوم" و "فصل الخريف به تقلبات جوية، ومن الممكن أن تكون هناك تغيرات واردة في حالة الطقس".





ولفت محمود شاهين إلى أن "فيروس كورونا يؤثر على عمليات الرصد لحالة الطقس في العالم بأكمله؛ بسبب نقص المعلومات".





وأكد محمود شاهين أن "ما نشهده أيام الخميس وحتى السبت أمطار وليست عاصفة"، موضحا أن "القاهرة تشهد أمطارًا مساء الجمعة والسبت من متوسطة إلى غزيرة ومن الممكن أن تكون رعدية ولكنها غير مؤثرة على النشاط اليومي".







