غدا إجازة بسبب الأمطار.. تامر أمين يكشف الحقيقة.. فيديو

قال الإعلامي تامر أمين، إن هناك تحذيرات شيدية اللهجة من هيئة الأرصاد الجوية خلال الثلاث أيام المقبلة، موضحًا ان الجميع عليه توخي الحذر.
وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن الجميع اليوم مازال يرتدي ملابس خفيفة، لان حالة الجو مستقرة.
ولفت تامر أمين إلى أنه من الغد سيكون هناك تغيرات فى الأحوال الجوية، ولذلك نطالب الجميع بارتداء ملابس ثقيلة وأشار إلى أن الشائعات التى انتشرت فى افترة الأخيرة كثيرة منها : البلاد ستتعرض لـ سيول، و أن الدولة ستعطى المواطنين غدًا أجازة بسبب الأمطار، معلقًا لا توجد إجازة غدًا.
وقد قال محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس في مصر ستكون مضطربة ولكنها لن تكون مثل الاضطرابات التي شاهدناها في مارس الماضي، لافتا إلى أن هناك فرصًا لهطول أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة، وتزيد غزارة الأمطار خلال الأيام المقبلة.