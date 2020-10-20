تركيا تسجل 1894 إصابة جديدة و74 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1894 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وذكرت الوزارة أنها سجلت في نفس التوقيت، 74 حالة وفاة جراء الإصابة بالوباء.





وارتفع إجمالي عدد الإصابات بكورونا في تركيا إلى 351 ألفا و413 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 9445 حالة.





وأكدت وزارة الصحة أن 1512 مريضا تعافى من كورونا، ليبلغ العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس 306 آلاف و939 شخصا.





يأتي ذلك بعد تسجيل 1958 إصابة بفيروس كورونا أمس الاثنين، والذي يعد أعلى حصيلة يومية منذ 7 مايو الماضي.





وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة قد قال في وقت سابق إن تركيا بلغت "الذروة الثانية" لانتشار الفيروس.





وفرضت تركيا إجراءات عزل عام خلال العطلة الأسبوعية، وقيودا على السفر بين المدن وأغلقت المطاعم والمقاهي في وقت سابق من هذا العام لإبطاء وتيرة انتشار الفيروس.





وتم رفع كل القيود تقريبا في يونيو، ومنذ ذلك الحين، تفرض الحكومة إجراءات كالتباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات، كما تفرض غرامات على من يخالفون القواعد.