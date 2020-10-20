تامر محسن: لهذا تحمست لإخراج مسلسل نمرة 2

المنصة تتيح لمتابعيها مشاهدة أحدث اعمالها بعنوان "نمرة 2" والذي يضم 8 مخرجين مختلفين وهم "طارق العريان، وتامر محسن، وهادى الباجورى، وهانى خليفة، ومحمد شاكر، وأحمد النجار"، حيث يتولى كل مخرج إخراج قصة حلقة واحدة فقط بكاتب مختلف.



ومن ناحية التأليف فهناك 4 كتاب يتولون كتابة العمل وهم "مريم نعوم ووائل حمدى وسما عبد الخالق وسارة طيبة".



العمل يضم نجوم مصر والوطن العربي، ومنهم منى زكى، نيللى كريم، أسر ياسين، عمرو يوسف، صبا مبارك، أروى جودة، ماجد الكدوانى، شيرين رضا، عادل كرم، وغيرهم.