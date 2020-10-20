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فن

تامر محسن: لهذا تحمست لإخراج مسلسل نمرة 2

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 11:16 م
تامر محسن
تامر محسن
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محمد نبيـل
أكد المخرج تامر محسن فخره بتواجده ضمن كتيبة كبيرة من صناع المحتوى لتقديم حلقات مسلسل نمرة 2، مشيرا إلى أنها تجربة واعدة وتستحق الدعم.

وأكد محسن خلال تواجده بالمؤتمر الصحفى الخاص بالعمل، والذي أقيم بشكل افتراضي وحضره عدد من الصحفيين وصناع العمل: أنه سوف يحرص على مشاهدة حلقات زملائه سواء فى مصر أو خارجها، مشيدا بتجربة منصة شاهد فى البعد عن القوالب المعروفة التى تقدم فى 30 حلقة.


وأيضا:

المنصة تتيح لمتابعيها مشاهدة أحدث اعمالها بعنوان "نمرة 2" والذي يضم 8 مخرجين مختلفين وهم "طارق العريان، وتامر محسن، وهادى الباجورى، وهانى خليفة، ومحمد شاكر، وأحمد النجار"، حيث يتولى كل مخرج إخراج قصة حلقة واحدة فقط بكاتب مختلف.

ومن ناحية التأليف فهناك 4 كتاب يتولون كتابة العمل وهم "مريم نعوم ووائل حمدى وسما عبد الخالق وسارة طيبة".

العمل يضم نجوم مصر والوطن العربي، ومنهم منى زكى، نيللى كريم، أسر ياسين، عمرو يوسف، صبا مبارك، أروى جودة، ماجد الكدوانى، شيرين رضا، عادل كرم، وغيرهم.

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