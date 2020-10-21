لمواجهة فيروس كورونا.. هيونداي تقدم 24 سيارة إسعاف ودعماً طبياً لهيئة الهلال الأحمر في السعودية

الطبي لهيئة الهلال الأحمر السعودي لدعم الجهود التي تبذلها والمساعدة في التصدي لجائحة كوفيد-19 وقامت بمنحها 20 سيارة إسعاف و4 سيارات دعم صحي. أعلنت شركة هيونداي موتور عملاق صناعة السيارات الكورية عن مساهمتها ودعمها





وهذه المركبات من طراز H1 ، لمساعدة أبطال خطوط الدفاع الأمامية ودعم جهودهم لشعورها بالمسؤولية المجتمعية من جهة، ودعم جهود هيئة الهلال الأحمر السعودي جائحة كوفيد-19 من جهة أخرى.





وتسعى هيونداي موتور إلى مساعدة أبطال خطوط الدفاع الأمامية في هذا الوقت الحاسم تأكيدًا على ضرورة تضافر الجهود وتعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والعام لمساعدة هيئة الهلال الأحمر والمساهمة الفعالة في دعم أفراد المجتمع.





وصرح بانج سون جيونج، نائب رئيس هيونداي للشرق الأوسط وأفريقيا، بأهمية تكاتف جهود الجميع في مواجهة هذا التحدي العالمي بقوله: “لطالما كانت الرعاية الإنسانية والمسئولية المجتمعية دائمًا في صميم رؤية وكلاء هيونداي بالمملكة، لخدمة مجتمعهم لذا لم يكن لدينا أي تردد في المبادرة مع وكلاء هيونداي بالمملكة خلال هذه الظروف، ونحن فخورون بما يقدمونه لهيئة الهلال الأحمر بالمملكة العربية السعودية.”