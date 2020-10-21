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رياضة

مجدي عبدالغني: باتشيكو يعرفني جيدًا وجوزيه طلب ضمي لجهازه.. فيديو

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 02:30 ص
مجدي عبدالغني
مجدي عبدالغني
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محمد رشاد
قال مجدي عبدالغني، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، إن البرتغالى جايمي باتشيكو مدرب الزمالك، يعرفه جيدًا، لأنه كان نجم بورتو البرتغالى أثناء احترافه هناك.

وأضاف مجدي عبدالغني ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هانى حتحوت على قناة « صدى البلد»، :"كثيرون ينطقون اسمه بالخطأ، هو يدعى جيمباشيكو وهو كان ظهير أيمن في بورتو ويعرفني جيدا لأنه حضرني وأنا محترف هناك".

وواصل:" جمهور الأهلي الحقيقي ليس هو من يسيئ لى على السوشيال ميديا، وعدد الأصوات التى حصدتها فى انتخابات الأهلى تعكس شعبيتي بين الأعضاء الحقيقيين".

وتابع :" قمت بزيارة جوزيه فى ولايته الأولى فى فندق إقامته بعد وصوله، لأنه يعرفنى وعرضت عليه العمل كمدير للكرة ورحّب بذاك ولكن الإدارة رفضت".

وقال أيضاً: "حسن حمدي طالبنى بالتراجع عن ترشحى بالانتخابات التكميلية، ووافقت تقديرا لرغبته فى ضم الدرندلى لمجلسه".

وأكمل: "مشكلتى الرئيسية هى اعلانى عن دعم محمود طاهر فى انتخابات الأهلى الأخيرة، وتعرضت للهجوم بسبب ذلك، طاهر عمل فى الأهلى ماكنت اتمنى رؤيته ولذلك قمت بدعمه".

وأتم قائلا: "موافق أن تقوم مصر باكملها بمهاجمتى باستثناء أحمد شوبير، لأننا أصدقاء وهو يعرفنى جيدا، وواجهته بهذا الرأى ولكنه لم يستجب، وكان هناك تسرع فى إيقافى عن العمل الإعلامي".

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