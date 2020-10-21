AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في ذكرى ميلاد فايدة كامل.. تعرف على صاحبة نشيد الوطن الأكبر

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 03:38 ص
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
يوافق اليوم، 21 أكتوبر، ذكري ميلاد الفنانة الراحلة فايدة كامل صاحبة نشيد "الوطن الأكبر" .

بدأت فايدة كامل، الغناء وهي في الثامنة من عمرها، من خلال مدرستها "البهية البرهانية الابتدائية"، وشاركت في عدد من الأفلام أبرزها "سكة السلامة" وقدمت أغاني وطنية كثيرة من أبرزها أغنية "دع سمائي" التي غنتها بعد العدوان الثلاثي.

ولدت فايدة كامل عام 1932 والتحقت بمعهد الموسيقى العربية وهي في الـ11 من عمرها مع الفنانة نجاة الصغيرة، والتحقت أيضا بالمعهد العالي للفنون المسرحية وكان زميلها الفنان عبد الحليم حافظ وأثناء مسيرتها الفنية التحقت بكلية "الحقوق" وحصلت علي ليسانس حقوق.

تركت فايدة كامل الغناء ودخلت مجلس النواب عام 1971 وتعد أقدم برلمانية فى العالم وكانت تهتم أولا وأخيرا بقضايا الوطن وساهمت بشكل كبير في مساعدة أبناء دائرتها وأدخلت الصرف الصحي ومشروع مياه الشرب وبناء 11 مدرسة.

تزوجت فايدة كامل من وزير الداخلية الأسبق النبوي إسماعيل وشقيقة مطربة الأوبرا أميرة كامل.

رحلت الفنانة فايدة كامل في عام 2011 عن عمر يناهز 79 عاما.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف تطور إطلالات بوسي منذ بدايتها

في ذكرى ميلاد فايزة كمال.. قصة رحيلها المأساوية بسبب السرطان

في عيد ميلاد كاظم الساهر .. عمره الحقيقي وحكاية زيجته الأولى

ترشيحاتنا

غدا إجازة بسبب الأمطار.. تامر أمين يكشف الحقيقة.. فيديو

لقطات صادمة لـ قسيس أثناء تعميد طفل في قبرص.. فيديو

بيراميدز يتقدم علي حوريا الغيني بهدفين خلال دقيقتين فى نصف نهائي الكونفدرالية

هاني الناظر ينصح بممارسة عادة يومية تحمي من معظم الأمراض الجلدية

بدون مكياج.. ريهام عبد الغفور بصورة داخل المنزل رفقة كلبها

في ذكرى ميلاده.. معلومات لا تعرفها عن الراحل حسن الأسمر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقن الأصحاء بالفيروس.. أول دولة أوروبية تتعمد إصابة البشر بـ كورونا

صدمة بعد فحص جثتها.. وفاة امرأة تثير الذعر على متن طائرة

كادت تقتلها.. متعافية تكشف مفاجأة عن إصابتها الثانية بـ كورونا.. فيديو وصور