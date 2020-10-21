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رياضة

هل موافقة مرتضى منصور منحت الرجاء فرصة التأجيل؟.. مصدر بالكاف يجيب

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 06:35 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أكد مصدر داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، أن قرار تأجيل مباراة الزمالك والرجاء، ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا؛ سيتم حسمه اليوم الأربعاء.

وأبدى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ترحيبه بتأجيل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بسبب إصابات فيروس كورونا التي ضربت صفوف الفريق المغربي.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة، أن الكاف يحسم قراره لما هو وفق اللائحة ولن يتم النظر لأي مؤثرات أخرى.

وفاز الزمالك على الرجاء في الدار البيضاء ليضع قدما في المباراة النهائية، لكن الفريق المغربي سيسافر للقاهرة منقوصًا بـ 8 لاعبين بعد أن تعرضوا جميعهم للإصابة بكورونا.

وقال مرتضى، في تصريحات هاتفية لقناة "الحدث اليوم" الثلاثاء: "أعلن موافقتي على تأجيل مباراة الزمالك والرجاء لأننا شعب واحد وأنا رجل قومي عربي".

كما دشّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #نرفض_التأجيل_يامرتضى بعد موافقة رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور على طلب فريق الرجاء المغربي بتأجيل مباراة العودة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لحين شفاء عدد من لاعبي الفريق من فيروس كورونا.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏مرتضى بيحط الاهلى فى ورطة لأن الأهلى هايرفض بعد ما وافق على التأجيل قبل كده#نرفض_التاجيل_يامرتضي" و "‏هيضيع مننا البطوله ده ‎#نرفض_التاجيل_يامرتضي".

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