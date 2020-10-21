هل موافقة مرتضى منصور منحت الرجاء فرصة التأجيل؟.. مصدر بالكاف يجيب

أكد مصدر داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، أن قرار تأجيل مباراة الزمالك والرجاء، ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا؛ سيتم حسمه اليوم الأربعاء.





وأبدى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ترحيبه بتأجيل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بسبب إصابات فيروس كورونا التي ضربت صفوف الفريق المغربي.





وأضاف المصدر في تصريحات خاصة، أن الكاف يحسم قراره لما هو وفق اللائحة ولن يتم النظر لأي مؤثرات أخرى.





وفاز الزمالك على الرجاء في الدار البيضاء ليضع قدما في المباراة النهائية، لكن الفريق المغربي سيسافر للقاهرة منقوصًا بـ 8 لاعبين بعد أن تعرضوا جميعهم للإصابة بكورونا.





وقال مرتضى، في تصريحات هاتفية لقناة "الحدث اليوم" الثلاثاء: "أعلن موافقتي على تأجيل مباراة الزمالك والرجاء لأننا شعب واحد وأنا رجل قومي عربي".



