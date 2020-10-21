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رياضة

رضا عبدالعال: طنطا ممتع أكثر من الأهلي والزمالك.. واتحاد الكرة يجب أن يفكر في إلغاء الهبوط

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 06:38 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أكد رضا عبد العال، المدير الفني لفريق طنطا، أنه في حال ألغى اتحاد الكرة الهبوط، فإن الدوري ستزداد إثارته بعد توليه مهمة الإدارة الفنية للفريق، بسبب أداء أبناء السيد البدوي.

وقال رضا عبد العال، في تصريحات تليفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس": "ما زالت بصمات بيتسو موسيماني مدرب الأهلي لم تظهر، هو بدأ يحفَّظ اللاعبين بعض أفكاره".

وأضاف: "لاعبو الأهلي رجال، وفي أي وضع يثبتون قدراتهم، يجب أن يفوزوا في مباراة الإياب على الوداد؛ وإلا سيكونوا قد فازوا في الذهاب بالصدفة".

واستطرد: "محمد مجدي أفشة له دور كبير جدًا مع الأهلي، وتسجيله في المباراة السابقة؛ أعطى ثقة للاعبين، وبعد تصدي محمد الشناوي لركلة الجزاء؛ انقلبت المباراة رأسًا على عقب".

وأتم: "إذا أرادت اللجنة الخماسية إثارة في الدوري، فعليهم ألا ينفذوا قرار هبوط فريق طنطا، البطولة أصبحت أفضل عندما توليت مهمة الفريق، ونسب المشاهدة لمباريات طنطا أصبحت أكبر من الأهلي والزمالك".

دشَّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #نرفض_التأجيل_يامرتضى  بعد موافقه رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور على طلب فريق الرجاء المغربي بتأجيل مباراة العودة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لحين شفاء عدد من لاعبي الفريق من فيروس كورونا.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي: "‏مرتضى بيحط الأهلى فى ورطة لأن الأهلى هايرفض بعد ما وافق على التأجيل قبل كده#نرفض_التاجيل_يامرتضي" و "‏هيضيع مننا البطوله ده ‎#نرفض_التاجيل_يامرتضي".

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