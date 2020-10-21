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أخبار البلد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 21-10-2020

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:22 ص
أسعار الدواجن والبيض
أسعار الدواجن والبيض
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وفاء نور الدين
يقدّم موقع "صدى البلد"، خدمة أسعار أهم المواد الغذائية والتغيرات التي تطرأ عليها يوميًا، ومن بينها أسعار الدواجن التى استقرت فى مستهل تعاملات اليوم، الأربعاء  21-10 -2020.

وتراوحت أسعار  الدواجن  البيضاء بين 21  جنيها 21.50  جنيه للكيلو ، و الدواجن الحمراء  الساسو  وصل سعر الكيلو مابين 24.00 جنيه و 24.25  جنيه  ، ووصل سعر الدواجن البلدى إلى  36.00 جنيه أو  36.50 للكيلو ، و لحم أمهات  تراوح بين 17 جنيه  17.50 جنيه للكيلو.

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 27.00 جنيه إلى  28.00 جنيه، وسعر كرتونة  البيض الأبيض بين  26.00 جنيه و 27.00 جنيه ـ، أما سعر كرتونة البيض البلدى فتراوح سعره بين  29.00 جنيه و 30.00 جنيه.

ووصل سعر  كتكوت بط فرنساوي عمر  يوم 04.50  إلى 05.00 جنيهات ،  و كتكوت البط المسكوفي  عمر يوم تراوح سعره  بين  11.00 و 11.25 جنيه  ،  أما  كتكوت بط مولارد فتراوح سعره بين  10.00 10.50.

أما  لحم البط الفرنساوي فتراوح سعره بين   18.00 جنيه و 18.50جنيه، ووصل  لحم البط المسكوفي  فوصل سعره الى  30.00  جنيه أو 30.25جنيه ، كما تراوح سعر البط المولارد  بين 22.00 جنيه و 22.50 جنيه

وتراوح سعر كتكوت رومي أسمر عمر يوم بين 16.50 جنيه و 17.00 جنيه ، ووصل سعر الكتكوت الرومي بوم  16.00 جنيه أو  16.50 ، وكتكوت رومي عمر شهر ، أما الكتكوت الرومي البرونزي  عمر يوم فتراوح سعره بين  16.50 جنيه ، و 17.00  أما الكتكوت البرونزى عمر 45 يوم وصل سعره الى   44.00 جنيه و44.50  جنيه .

ووصل سعر  الكتكوت الأبيض عمر يوم  تراوح سعره بين 8 جنيه و 8.50 جنيه كتكوت ساسو عمر يوم   فوصل سعره الى 04.00 و04.25 جنيه  ، أما سعر الكتكوت بلدي عمر يوم  فوصل سعره الى 03.00  أو 03.25  جنيه .

وتراوح سعر الكتكوت السمان البرى  عمر يوم بين 02.25 جنيه و 02.50  جنيه ، أما كتكوت سمان أبيض هجين عمر يوم  02.75  جنيه و03.00  جنيه ،  و الكتكوت السمان هجين بياض عمر  14 يوم   فتراوح سعره بين 05.50  جنيه و06.00جنيه.

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