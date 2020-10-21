باكستان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 324 ألفا و744 حالة

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 324 ألفا و744 حالة، وذلك عقب تسجيل 667 حالة إصابة جديدة.

وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالوزارة - حسبما ذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الأربعاء - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 6692 حالة، وذلك عقب تسجيل 19 حالة وفاة جديدة.





وأضاف أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 308 آلاف و674 شخصا.





يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



