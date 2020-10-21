AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ الإسكندرية: القلعة في خطر كبير بسبب التغيرات المناخية

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 10:12 ص
اللواء محمد الشريف،
اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية
Advertisements
فرح علاء الخولي
أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ان المحافظة مصيف عالمي يتوافد عليه مصريون وأجانب كل عام في مختلف الفصول.

وتابع اللواء محمد الشريف، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المحافظة قامت بوضع صخور جديدة و"بلوكات" في البحر من جهة قلعة قايتباي لحمايتها من النحر، معقبًا: "القلعة كانت في خطر كبير"، وذلك في ظل الظروف المناخية والتغيرات البيئية التي نشهدها في الفترة الاخيرة، مما تؤثر بشكل كبير على البحر والشواطئ.

واضاف محافظ الإسكندرية، ان حماية الشواطئ واحدة من اهم الأشياء التي تقوم بها المحافظة، لافتا الي ان تم صرف ما يقرب من 525 مليون جنيه لحماية الشواطئ في الإسكندرية، وتم التنسيق مع إدارة حماية الشواطئ لتنزيل كل الصخور والمصدات في البحر لإتاحة رؤية البحر بالنسبة للمواطنين.

وأوضح ان قلعة قايتباي واحدة من المعالم الاثرية المميزة في مصر، وتميز محافظة الإسكندرية بموقعها المتميز، مشيرا إلى فتح القلعة للسياحة بعد فترة اغلاق كورونا ولكن بنسبة اشغال 25% للمصريين والسائحين. 

 وذكر ان مشكلة القمامة تمثل خطر ومشكلة كبيرة بشكل عام في مصر، ولكنها مشكلة تتفاقم في محافظ الإسكندرية بصفة خاصة، منوهًا بأن هناك العديد من المناطق بالمحافظة لجمع القمامة وتنقسم بين الليل والنهار، ولكن المشكلة تكمن في ثقافة وعي المواطن الذي يستمر على اتباع نفس السلوك، وهي إلقاء القمامة في الشوارع.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

السيسي يشارك في قمة «مصرية يونانية قبرصية» بـ نيقوسيا

فاروق الغزالي: هناك بعض المحظورات على مخالفات البناء يصعب فيها حالة التصالح

أنا مريضة.. بدرية طلبة لمتابعيها: ادعولي

هل موافقة مرتضى منصور منحت الرجاء فرصة التأجيل؟.. مصدر بالكاف يجيب

مومياء الملك سنوسرت الثاني.. سرقها اللصوص وتركوا التابوت في الفيوم.. شاهد

هل يجوز قضاء صلاة الضحى بعد الظهر.. أمين الفتوى يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أسرع سيارة في العالم تنطلق إلى الأسواق العالمية قريبا

سحبت اللقب من بوجاتي شيرون bugatti chiron .. سعر ومواصفات أسرع سيارة في العالم.. فيديو و صور

يوضع سره في أضعف خلقه.. طالبة صغيرة تفاجئ العالم باكتشاف لعلاج كورونا