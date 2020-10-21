محافظ الإسكندرية: القلعة في خطر كبير بسبب التغيرات المناخية

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ان المحافظة مصيف عالمي يتوافد عليه مصريون وأجانب كل عام في مختلف الفصول.





وتابع اللواء محمد الشريف، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المحافظة قامت بوضع صخور جديدة و"بلوكات" في البحر من جهة قلعة قايتباي لحمايتها من النحر، معقبًا: "القلعة كانت في خطر كبير"، وذلك في ظل الظروف المناخية والتغيرات البيئية التي نشهدها في الفترة الاخيرة، مما تؤثر بشكل كبير على البحر والشواطئ.





واضاف محافظ الإسكندرية، ان حماية الشواطئ واحدة من اهم الأشياء التي تقوم بها المحافظة، لافتا الي ان تم صرف ما يقرب من 525 مليون جنيه لحماية الشواطئ في الإسكندرية، وتم التنسيق مع إدارة حماية الشواطئ لتنزيل كل الصخور والمصدات في البحر لإتاحة رؤية البحر بالنسبة للمواطنين.





وأوضح ان قلعة قايتباي واحدة من المعالم الاثرية المميزة في مصر، وتميز محافظة الإسكندرية بموقعها المتميز، مشيرا إلى فتح القلعة للسياحة بعد فترة اغلاق كورونا ولكن بنسبة اشغال 25% للمصريين والسائحين.





وذكر ان مشكلة القمامة تمثل خطر ومشكلة كبيرة بشكل عام في مصر، ولكنها مشكلة تتفاقم في محافظ الإسكندرية بصفة خاصة، منوهًا بأن هناك العديد من المناطق بالمحافظة لجمع القمامة وتنقسم بين الليل والنهار، ولكن المشكلة تكمن في ثقافة وعي المواطن الذي يستمر على اتباع نفس السلوك، وهي إلقاء القمامة في الشوارع.